50 Баллов, 724 полностью.
Алгебра
50 Баллов, 724 полностью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
724. 1) (x+4)(x^2-20x+100)= (x+4)(x-10)^2 2) -(36-a^2)-2a(36-a^2)- -a^2(36-a^2)= (36-a^2)(-1-2a-a^2)= = -(36-a^2)(a^2+2a+1)= = -(36-a^2)(a+1)^2 3) a^2b-a^2-ab^2+b^2= (a^2b-ab^2)-(a^2-b^2)= ab(a-b)-(a-b)(a+b)= =(a-b)(ab-a-b) 4) (m-n)(n-p)(n^2+np+p^2)- -(n-p)(m-n)(m^2+mn+n^2)= =(m-n)(n-p)(n^2+np+p^2- -m^2-mn-n^2)= =(m-n)(n-p)(np+p^2-m^2-mn)
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