Бочки горючего хватает для работы одного двигателя на 7 ч., а другого-на 5 ч. Какая ч??сть горючего останется от полной бочки после 2 ч. работы первого двигателя и 3 ч. работы второго двигателя?
Математика
Бочки горючего хватает для работы одного двигателя на 7 ч., а другого-на 5 ч. Какая ч??сть горючего останется от полной бочки после 2 ч. работы первого двигателя и 3 ч. работы второго двигателя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый за час тратит 1/7 бочки, за 2 часа 2/7 бочки и после 2 часов отсается 5/7 бочки второй за час тратит 1/5 бочки, за 3 часа 3/5 бочки и после 2 часов работы остается 2/5 бочки
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