Башенный кран поднимает в горизонтальном положении стальную балку длиной 5 м и се??ением 100 см2 на высоту 12 м. Какую полезную работу совершает
Физика
Башенный кран поднимает в горизонтальном положении стальную балку длиной 5 м и се??ением 100 см2 на высоту 12 м. Какую полезную работу совершает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A = mgh = pVgh = plSgh = 7,8 * 10^3 кг/м^3 * 5 м * 10-^2 м^2 * 9,8 м/c^2 * 12 м = 4,7 * 10^3 Дж
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