Башенный кран поднимает в горизонтальном положении стальную балку длиной 5 м и се??ением 100 см2 на высоту 12 м. Какую полезную работу совершает

Физика

Башенный кран поднимает в горизонтальном положении стальную балку длиной 5 м и се??ением 100 см2 на высоту 12 м. Какую полезную работу совершает

Автор: Гость