РЕШИТЕ УРОВНЕНИЕ: Х:5=1400-900 И Х:30=1000-200
Математика
РЕШИТЕ УРОВНЕНИЕ: Х:5=1400-900 И Х:30=1000-200
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х:5 = 500 х= 500*5 х= 2500 х:30=800 х=800*30 х=24000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Одна из цепочек ДНК имеет следующее чередование нуклеотидов: АГЦ-ГГА-ЦЦА-ТАА. постройте комплиментарную цепочку молекулы ДНК и и-РНК на данной цепо...
Қазақ тiлi
Физика
Башенный кран поднимает в горизонтальном положении стальную балку длиной 5 м и се??ением 100 см2 на высоту 12 м. Какую полезную работу совершает
Математика
Бочки горючего хватает для работы одного двигателя на 7 ч., а другого-на 5 ч. Какая ч??сть горючего останется от полной бочки после 2 ч. работы пер...
Алгебра