Одна из цепочек ДНК имеет следующее чередование нуклеотидов: АГЦ-ГГА-ЦЦА-ТАА. постройте комплиментарную цепочку молекулы ДНК и и-РНК на данной цепочке. укажите последовательность аминокислот в белке, синтезируемом на и-РНК?
Биология
Одна из цепочек ДНК имеет следующее чередование нуклеотидов: АГЦ-ГГА-ЦЦА-ТАА. постройте комплиментарную цепочку молекулы ДНК и и-РНК на данной цепочке. укажите последовательность аминокислот в белке, синтезируемом на и-РНК?
Ответ(ы) на вопрос:
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АГЦ - ГГА - ЦЦА - ТАА ТЦГ - ЦЦТ - ГГТ- АТТ АГЦ- ГГА- ЦЦА - УАА сер- гли- про -стоп
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