Одна из цепочек ДНК имеет следующее чередование нуклеотидов: АГЦ-ГГА-ЦЦА-ТАА. постройте комплиментарную цепочку молекулы ДНК и и-РНК на данной цепочке. укажите последовательность аминокислот в белке, синтезируемом на и-РНК?

Биология

Одна из цепочек ДНК имеет следующее чередование нуклеотидов: АГЦ-ГГА-ЦЦА-ТАА. постройте комплиментарную цепочку молекулы ДНК и и-РНК на данной цепочке. укажите последовательность аминокислот в белке, синтезируемом на и-РНК?

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