Дополните предложения, пожалуйста :с Размножение мха кукушкин лён: 1.Споры образуются в..... 2.Из споры развивается..... 3.Половые органы формируются на..... 4.Сперматозоиды попадают к яйцеклетке..... 5. Из оплодотворённо...

Биология
Дополните предложения, пожалуйста :с Размножение мха кукушкин лён: 1.Споры образуются в..... 2.Из споры развивается..... 3.Половые органы формируются на..... 4.Сперматозоиды попадают к яйцеклетке..... 5. Из оплодотворённой яйцеклетки развивается......
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Гость:
Листьях спермии листах с водой споры
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