Переведите БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА!!! Нужны правильно составленные предложения. За них и даю баллы. Друзья У меня достаточно много друзей. В основном девочки. Точное их количество не знаю даже я. Мои друзья добрые, интересные, ино...

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Переведите БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА!!! Нужны правильно составленные предложения. За них и даю баллы. Друзья У меня достаточно много друзей. В основном девочки. Точное их количество не знаю даже я. Мои друзья добрые, интересные, иногда необычные люди. Безусловно есть вещи которые меня в них раздражают. Например глупые или злые шутки или ложь. Я всегда стараюсь стать хорошим хорошим другом. Поддерживать их в начинаниях, помогать в трудных ситуациях.

Автор: Гость