Переведите БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА!!! Нужны правильно составленные предложения. За них и даю баллы. Друзья У меня достаточно много друзей. В основном девочки. Точное их количество не знаю даже я. Мои друзья добрые, интересные, ино...
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Переведите БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА!!! Нужны правильно составленные предложения. За них и даю баллы. Друзья У меня достаточно много друзей. В основном девочки. Точное их количество не знаю даже я. Мои друзья добрые, интересные, иногда необычные люди. Безусловно есть вещи которые меня в них раздражают. Например глупые или злые шутки или ложь. Я всегда стараюсь стать хорошим хорошим другом. Поддерживать их в начинаниях, помогать в трудных ситуациях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I have a lot of friends. Basically it is girls. Even I do not know it strict quantity. My friends are kind, interesting, unusual people Of course, there are things, that I hate in them. For example, stupid or evil jokes or lie I always try be a good friend. I support them in the beginnings and to help in difficult situations
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