Написать памятку как готовиться к уроку математики чтобы были слова во-первых во-??торых в-третьих наконец
Русский язык
Написать памятку как готовиться к уроку математики чтобы были слова во-первых во-??торых в-третьих наконец
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Гость:
Взять учебник , тетрадь,пенал ,не забыть дома голову и мозги
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