0,2 от 22 и 0,3 от 115 скажите пж. Заранее спс.

Математика
0,2 от 22 и 0,3 от 115 скажите пж. Заранее спс.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.2:0.2=11 115:0,3=383,33
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