Из поселка одновременно в противоположных направлениях вышли 2 пешехода через 3 ч??са расстояние между ними было равно 27 км один из них шел со скорстью 4км/ч с какой скоростью шел 2 пешеход?
Математика
Из поселка одновременно в противоположных направлениях вышли 2 пешехода через 3 ч??са расстояние между ними было равно 27 км один из них шел со скорстью 4км/ч с какой скоростью шел 2 пешеход?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4*3=12км 2)27-12=15км 3)15:3=5км/ч
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