Из поселка одновременно в противоположных направлениях вышли 2 пешехода через 3 ч??са расстояние между ними было равно 27 км один из них шел со скорстью 4км/ч с какой скоростью шел 2 пешеход?

Математика

Из поселка одновременно в противоположных направлениях вышли 2 пешехода через 3 ч??са расстояние между ними было равно 27 км один из них шел со скорстью 4км/ч с какой скоростью шел 2 пешеход?

Автор: Гость