Найти производную: 1.f(x)=8X^3-6X^2+7x-1 2.d(x)=5/x^6-10 3.гамма(x)=X-6/x-10 в точке x=9
Алгебра
Найти производную: 1.f(x)=8X^3-6X^2+7x-1 2.d(x)=5/x^6-10 3.гамма(x)=X-6/x-10 в точке x=9
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