Помогите решить пожалуйста по действиям: 60,2-49,41:(30-13,8)*6,9. Последние балы отдаю.
Математика
Помогите решить пожалуйста по действиям: 60,2-49,41:(30-13,8)*6,9. Последние балы отдаю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30-13,8 = 16,2 2) 49,41 :16,2 = 3,05 3)3,05*6,9= 21,045 4)60,2-21,045= 39,155 Ответ; 39,155
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