Найти ширину прямоугольного паралепипедп еслт его длинна=2,8см высота3,6см а его об??ем=16,128

Математика

Найти ширину прямоугольного паралепипедп еслт его длинна=2,8см высота3,6см а его об??ем=16,128

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