Найти ширину прямоугольного паралепипедп еслт его длинна=2,8см высота3,6см а его об??ем=16,128

Математика
Найти ширину прямоугольного паралепипедп еслт его длинна=2,8см высота3,6см а его об??ем=16,128
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=abc 16,128=2,8·b·3,6 b = 16,128/(2,8·3,6) b = 1,6 (V - объем, a - длина, b - ширина, c - высота)
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