Найти ширину прямоугольного паралепипедп еслт его длинна=2,8см высота3,6см а его об??ем=16,128
Математика
Найти ширину прямоугольного паралепипедп еслт его длинна=2,8см высота3,6см а его об??ем=16,128
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=abc 16,128=2,8·b·3,6 b = 16,128/(2,8·3,6) b = 1,6 (V - объем, a - длина, b - ширина, c - высота)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Музыка
1.Постойте 28 аккордов от до,ре,ми,Фа,соль,ля,си,до.Б5/3 М5/3 УВ5/3 УМ5/3 2.В любых тональностях Т5/3 С5/3 Д5/3 даю 20 баллов
Обществознание