Игорь калинкць про що росповила нагидка

Українська література
Игорь калинкць про що росповила нагидка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коли нагідка побачила сніг, то зрозуміла, що прийшла зима. Це жорстока пора року може бути холодною і сніжною. Але її можна пережити. Йшов грудень... Він був не таких хородний. Потім січень... Він навідь був тепліший грудня. І нарешті лютий... Він лютував не по доброму. Але дівчинка пережила зиму!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
1.Постойте 28 аккордов от до,ре,ми,Фа,соль,ля,си,до.Б5/3 М5/3 УВ5/3 УМ5/3 2.В любых тональностях Т5/3 С5/3 Д5/3 даю 20 баллов
Ответить
Биология
Перечислите химические элементы входящие в состав белков ( помогите пожалуйста)
Ответить
Обществознание
Напишите пожалуйста рекламу о школьном товаре.
Ответить
Русский язык
Звуковая запись крякать
Ответить
Математика
Прямоугольный треугольник с катетами а и б вращается около гипотенузы. найти объем полученного тела
Ответить