Игорь калинкць про що росповила нагидка

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Коли нагідка побачила сніг, то зрозуміла, що прийшла зима. Це жорстока пора року може бути холодною і сніжною. Але її можна пережити. Йшов грудень... Він був не таких хородний. Потім січень... Він навідь був тепліший грудня. І нарешті лютий... Він лютував не по доброму. Але дівчинка пережила зиму!