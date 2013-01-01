Прямоугольный треугольник с катетами а и б вращается около гипотенузы. найти объем полученного тела
Математика
Прямоугольный треугольник с катетами а и б вращается около гипотенузы. найти объем полученного тела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Полученное тело называется конус. Объем вычисляется по по формуле V = 1/3*π*R²*h В нашем случае R= a и h = b - катеты треугольника ОТВЕТ: два варианта V₁ = 1/3*π*a²*b или V ₂ = 1/3*b²*a
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