ООЧЕНЬ СРОЧНО!!! Напишите СОЧИНЕНИЕ на тему:"Почему люди любят ошибаться?
Литература
ООЧЕНЬ СРОЧНО!!! Напишите СОЧИНЕНИЕ на тему:"Почему люди любят ошибаться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ошибка это- невероятная ошибка человека. Ведь из-за самой этой ошибки можно потерять дом,семью,друзей. Поэтому люди бояться ошибаться, говорить правду, так как бояться потерять всё. Я думаю что надо ценить то что у тебя есть, а не жалеть что у тебя этого нет, и если ты ошибся говори правду это лучше вранья.
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