Причины поражения Орды на Куликовом поле
История
Причины поражения Орды на Куликовом поле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У герасима было меньше армии. и в то время была демократия(демократия это власть народа)
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