Из 2 городов расстояние между которыми 777 километров вышли навстречу друг другу два поезда первый поезд вышел на 3часа раньше и шел со скоростью 75 километров час Поезда встретились через 4 часа после выхода второго поезда с к...
Математика
Из 2 городов расстояние между которыми 777 километров вышли навстречу друг другу два поезда первый поезд вышел на 3часа раньше и шел со скоростью 75 километров час Поезда встретились через 4 часа после выхода второго поезда с какой скоростью шел второй поезд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 75*(3+4)=525 км - прощел первый до встречи 2) 777-525=252 км - прощел второй до встречи 3) 252 : 4 = 63 км/ч - скорость второго поезда Ответ: 63 км/ч
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