Из 2 городов расстояние между которыми 777 километров вышли навстречу друг другу два поезда первый поезд вышел на 3часа раньше и шел со скоростью 75 километров час Поезда встретились через 4 часа после выхода второго поезда с к...

Математика

Из 2 городов расстояние между которыми 777 километров вышли навстречу друг другу два поезда первый поезд вышел на 3часа раньше и шел со скоростью 75 километров час Поезда встретились через 4 часа после выхода второго поезда с какой скоростью шел второй поезд

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