Напишите сочинение -миниатюру на тему : " Что помогло Робинзону Крузо выжить на необитаемом острове?"Помогите пожалуйста !!!

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Напишите сочинение -миниатюру на тему : " Что помогло Робинзону Крузо выжить на необитаемом острове?"Помогите пожалуйста !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постоянный труд Надежда на избавление Вера в Бога Именно труд и напряженная работа мысли помогают Робинзону Крузо выжить и сохранить человеческие качества.Рисуя жизнь своего героя на необитаемом острове, Дефо создал поэтическую картину борьбы человека за выживание, воспел свободный созидательный труд. Именно труд и напряженная работа мысли помогают Робинзону Крузо выжить и сохранить человеческие качества.Автор специально ставит своего героя в исключительную ситуацию, перенося из мира денег в мир труда. Тем самым он заставляет его открыть в себе те качества, которые в полной мере могут проявиться в свободной от торгашеских расчетов общечеловеческой творческой, созидательной деятельности.
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