Напишите сочинение -миниатюру на тему : " Что помогло Робинзону Крузо выжить на необитаемом острове?"Помогите пожалуйста !!!

Гость: Гость:

Постоянный труд Надежда на избавление Вера в Бога Именно труд и напряженная работа мысли помогают Робинзону Крузо выжить и сохранить человеческие качества.Рисуя жизнь своего героя на необитаемом острове, Дефо создал поэтическую картину борьбы человека за выживание, воспел свободный созидательный труд. Именно труд и напряженная работа мысли помогают Робинзону Крузо выжить и сохранить человеческие качества.Автор специально ставит своего героя в исключительную ситуацию, перенося из мира денег в мир труда. Тем самым он заставляет его открыть в себе те качества, которые в полной мере могут проявиться в свободной от торгашеских расчетов общечеловеческой творческой, созидательной деятельности.