Каковы были цели восстания Степана Болотникова
История
Каковы были цели восстания Степана Болотникова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восстание Болотникова: 1. Стремление крестьян, холопов, казаков повысить свой статус, используя Смутное время в России. 2. Если не ошибаюсь, Болотников притворился сыном Ивана Грозного цареевичем Дмитрием для прихода к власти. Восстание Степана Разина: 1. Отмена крепостного права. 2. Уничтожение высших сословий. 3. Захват Москвы и установление казацкого уклада жизни в стране.
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