Каковы были цели восстания Степана Болотникова

Гость: Гость:

Восстание Болотникова: 1. Стремление крестьян, холопов, казаков повысить свой статус, используя Смутное время в России. 2. Если не ошибаюсь, Болотников притворился сыном Ивана Грозного цареевичем Дмитрием для прихода к власти. Восстание Степана Разина: 1. Отмена крепостного права. 2. Уничтожение высших сословий. 3. Захват Москвы и установление казацкого уклада жизни в стране.