Помогите! надо выписать олецитворения и сравнения из стихотворения "русь" Ивана С??ввича Никитина.

Литература
Помогите! надо выписать олецитворения и сравнения из стихотворения "русь" Ивана С??ввича Никитина.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шатром голубых небес, тёмных туч цепи гор стоят великанами,камыш густой тихо движутся мурава лугов ковром стелется души пусты снег что белый пух
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