Помогите! надо выписать олецитворения и сравнения из стихотворения "русь" Ивана С??ввича Никитина.

Литература

Помогите! надо выписать олецитворения и сравнения из стихотворения "русь" Ивана С??ввича Никитина.

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