Составьте уравнения возможных химических реакций по схемам, которые даны ниже: 1. Zn + … → ZnBr2 + H2​ 2. SO2 + … → MgSO3​ 3. Cu + H3PO4 → …​ 4. . Fe(OH)3 + … → FeCl3 + H2O 5. AgNO3 + … → AgBr + Ba(NO3)2 6. Cr(OH)3 → …...

Химия

Составьте уравнения возможных химических реакций по схемам, которые даны ниже: 1. Zn + … → ZnBr2 + H2​ 2. SO2 + … → MgSO3​ 3. Cu + H3PO4 → …​ 4. . Fe(OH)3 + … → FeCl3 + H2O 5. AgNO3 + … → AgBr + Ba(NO3)2 6. Cr(OH)3 → … + …

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