Составьте уравнения возможных химических реакций по схемам, которые даны ниже: 1. Zn + … → ZnBr2 + H2 2. SO2 + … → MgSO3 3. Cu + H3PO4 → … 4. . Fe(OH)3 + … → FeCl3 + H2O 5. AgNO3 + … → AgBr + Ba(NO3)2 6. Cr(OH)3 → …...
Химия
Составьте уравнения возможных химических реакций по схемам, которые даны ниже: 1. Zn + … → ZnBr2 + H2 2. SO2 + … → MgSO3 3. Cu + H3PO4 → … 4. . Fe(OH)3 + … → FeCl3 + H2O 5. AgNO3 + … → AgBr + Ba(NO3)2 6. Cr(OH)3 → … + …
Ответ(ы) на вопрос:
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1.2HBr 2.MgO 3.Cu3(PO4)2+H2 4.HCl 5.BaBr2 уравнять сможешь?
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