На молочной ферме каждой корове в сутки давали 3 кг. сена. Это одна девятая часть всех кормов, которые она получала. Сколько всего килограммов кормов давали в сутки 65 коровам.

Математика
На молочной ферме каждой корове в сутки давали 3 кг. сена. Это одна девятая часть всех кормов, которые она получала. Сколько всего килограммов кормов давали в сутки 65 коровам.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3:1•9=27(кг)-получала 1 корова 2)65•27=1755кг -получали коровы
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