На молочной ферме каждой корове в сутки давали 3 кг. сена. Это одна девятая часть всех кормов, которые она получала. Сколько всего килограммов кормов давали в сутки 65 коровам.

Математика

На молочной ферме каждой корове в сутки давали 3 кг. сена. Это одна девятая часть всех кормов, которые она получала. Сколько всего килограммов кормов давали в сутки 65 коровам.

Автор: Гость