За 1 день в столовой израсходовали 28кг картофеля и 7кг помидоров.Во сколько раз больше израсходовали картофеля , чем помидоров ? На сколько больше ?

Математика
За 1 день в столовой израсходовали 28кг картофеля и 7кг помидоров.Во сколько раз больше израсходовали картофеля , чем помидоров ? На сколько больше ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28-7=21(кг) 28:7=4(кг) ответ:в 4  раза больше израсходовали картофели, чем помидоров. на 21 килограмм больше
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