За 1 день в столовой израсходовали 28кг картофеля и 7кг помидоров.Во сколько раз больше израсходовали картофеля , чем помидоров ? На сколько больше ?

Математика

За 1 день в столовой израсходовали 28кг картофеля и 7кг помидоров.Во сколько раз больше израсходовали картофеля , чем помидоров ? На сколько больше ?

Автор: Гость