Составте пожалуйста план по теме”Роль труда в жизни человека„
Обществознание
Составте пожалуйста план по теме”Роль труда в жизни человека„
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К основным функциям труда можно отнести: труд определяет условия жизни человека; труд выступает источником общественного богатства; труд – элемент развития производительных сил; труд формирует человека и определяет развитие его как личности.
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