Составте пожалуйста план по теме”Роль труда в жизни человека„

Обществознание
Составте пожалуйста план по теме”Роль труда в жизни человека„
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К основным функциям труда можно отнести:   труд определяет условия жизни человека;   труд выступает источником общественного богатства;   труд – элемент развития производительных сил;   труд  формирует человека и определяет развитие его как личности.
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