Ребят, напишите пожалуйста сочинение по теме "что ведет человека по жизни: случай ??ли судьба?" Буду благодарна очень!

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Человек-Призрак управляющим куском мяса надетым на кости сделанной из звёздной пыли Что ведет человека по жизни: случай или судьба? Человеческая судьба неизбежна все случаи происходят в ней потому что такова судьба ВСЕ что происходит с тобой в тебе:Удачи Случаи победы/поражении неудачи Всё это происходит в судьбе само собой Их не возможно предсказать изменить например:Поражение на Победу!