Найти объём кислорода необходимого для сжигания 0,5 моль меди: 1) 5,6 л 2)5,4 л 3)5,5 л 4)5,3 л
Химия
Найти объём кислорода необходимого для сжигания 0,5 моль меди: 1) 5,6 л 2)5,4 л 3)5,5 л 4)5,3 л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5 моль х л 2Cu + O2 = 2CuO 2 моль 22,4 л х=22,4 л*0,5 моль/2 моль = 5,6 л Ответ: 5,6 л - 1)
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