Установи связь между словами. составь предложение: в,утреннем,вымокших,слышится,запах,воздухе; долине,речка,мелкая,узкой,петляющей,протекала,в
Русский язык
Установи связь между словами. составь предложение: в,утреннем,вымокших,слышится,запах,воздухе; долине,речка,мелкая,узкой,петляющей,протекала,в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В утреннем воздухе слышится запах вымокших.
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