Нужна помощь самое нижнее задание срочно!!!!!
Окружающий мир
Нужна помощь самое нижнее задание срочно!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ето надо делать все с началв
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Ребят, напишите пожалуйста сочинение по теме "что ведет человека по жизни: случай ??ли судьба?" Буду благодарна очень!