Нужна помощь самое нижнее задание срочно!!!!!

Окружающий мир
Нужна помощь самое нижнее задание срочно!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Ето надо делать все с началв
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