9класс поставить придлоги в предложениях about of for from 1)Nobody could stop him ... doing what he wanted to do.2) The old lady was complaining ... the quality of the service 3) I sincerely apologize ...old lady was complaini...

Английский язык
9класс поставить придлоги в предложениях about of for from 1)Nobody could stop him ... doing what he wanted to do.2) The old lady was complaining ... the quality of the service 3) I sincerely apologize ...old lady was complaining ...the quality of the service.
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Гость:
1.the 2.in 3.the По моему как то так
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