А тростник в обитании озеро ведь так?

Окружающий мир
А тростник в обитании озеро ведь так?
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Автор: Гость
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Гость:
Да веть для нево очень важна вода
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