Запиши слова по их толкованию. Кушанье из варенной крупы ,помещение где собирают хранят и выставляют для показа произведения искуства и другие предметы, сооружения со специально оборудованными площадками для спортивных состязан...

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Запиши слова по их толкованию. Кушанье из варенной крупы ,помещение где собирают хранят и выставляют для показа произведения искуства и другие предметы, сооружения со специально оборудованными площадками для спортивных состязаний и местами для зрителей.

Автор: Гость