Сравните числа: -4/5 и -3/4

Математика
Сравните числа: -4/5 и -3/4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4/5 < -3/4 __________
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