Сколько листов бумаги ,купил каждый из трёх учителей,если у одного 23 учеников ,у другого 27, а у третьего 30 учеников ? Всего тремя учителями было куплено 480 листов ,на каждого ученика равное количество листов.

Математика

Сколько листов бумаги ,купил каждый из трёх учителей,если у одного 23 учеников ,у другого 27, а у третьего 30 учеников ? Всего тремя учителями было куплено 480 листов ,на каждого ученика равное количество листов.

Автор: Гость