Сколько листов бумаги ,купил каждый из трёх учителей,если у одного 23 учеников ,у другого 27, а у третьего 30 учеников ? Всего тремя учителями было куплено 480 листов ,на каждого ученика равное количество листов.
Математика
Сколько листов бумаги ,купил каждый из трёх учителей,если у одного 23 учеников ,у другого 27, а у третьего 30 учеников ? Всего тремя учителями было куплено 480 листов ,на каждого ученика равное количество листов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У первого учителя с 23 учениками - 138 листов ; у второго учителя с 27 учениками - 162 листа ; у третьего учителя с 30 учениками - 180 листов.
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