Выберите правильные ответы: Колониальный образ жизни ведут а) Медузы цианеи б) Коралловые полипы в) Актинии г) Морские осы
Биология
Выберите правильные ответы: Колониальный образ жизни ведут а) Медузы цианеи б) Коралловые полипы в) Актинии г) Морские осы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) коралловые полипы.
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