Кто является первооткрывателем пролива между Евразией и северной Америкой
География
Кто является первооткрывателем пролива между Евразией и северной Америкой
Ответ(ы):
Гость:
Витус Беринг в 1728 году на корабле "Святой Гавриил".Но на самом деле его открыли русские мореплаватели ещё за сто лет до Беринга и можно считать что открыл его Семён Иванович Дежнёв который проплывал по нему с экспедицией в 1648 году.Назвали пролив Беринговым из за опоздания отчёта Дежнёва.
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