Склади задачу за коротким записом i розв'яжи йийи 10 мiшкiв 500кг 12 мiшiв ?
Математика
Склади задачу за коротким записом i розв'яжи йийи 10 мiшкiв 500кг 12 мiшiв ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500:10*12=600кг...........
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