Составь текст со словом орел.И что мы знаем о нем.
Русский язык
Составь текст со словом орел.И что мы знаем о нем.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орёл это хищная птица. Он охотится на грызунов в поле и на маленьких птиц. Он быстро летает, это помогает ему не упустить добычу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какой из перечисленных имён лишнее Александр Невский Хан Батый Дмитрий донской И??ан Калита Иван Третий (Как можно назвать людей оставшихся в спи...
Окружающий мир
Какой из перечисленных имён лишнее Александр Невский Хан Батый Дмитрий донской И??ан Калита Иван Третий (Как можно назвать людей оставшихся в списке?