Составь текст со словом орел.И что мы знаем о нем.

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Составь текст со словом орел.И что мы знаем о нем.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орёл это хищная птица. Он охотится на грызунов в поле и на маленьких птиц. Он быстро летает, это помогает ему не упустить добычу
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