Записать все числа шостого десятка и девяторг десятка

Математика
Записать все числа шостого десятка и девяторг десятка
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