Записать все числа шостого десятка и девяторг десятка
Математика
Записать все числа шостого десятка и девяторг десятка
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60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
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