С каким оксидом реагирует HCI? а) CO2 б) N2O4 в) Nа2O г)SiO2
Химия
С каким оксидом реагирует HCI? а) CO2 б) N2O4 в) Nа2O г)SiO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2O т.к. это единственный оксид металл в этом списке
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