Сколько воды можно поднять из колодца глубиной 40 м в течение часа, если электрический насос развивает мощность 5 кВт, а КПД установки 70 %
Физика
Сколько воды можно поднять из колодца глубиной 40 м в течение часа, если электрический насос развивает мощность 5 кВт, а КПД установки 70 %
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