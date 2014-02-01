Плизззз легкотня!!! 2013/2014 или 2014/2015 Что больше?! Объясните пж

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Чтобы сравнить, нужно привести к общему знаменателю 2013/2014=4 056 195 /4 058 210 2014/2015= 4 056 196 /4 058 210. То число больше, чей числитель больше. Значит, число 2014/2015 больше, чем 2013/2014.