Звуковая запись крякать

Гость: Гость:

Крякать-[к р' а к а т'] к [к] -согл., глух., тверд., парн. -[г] р [р'] -согл., звонк., мягк. а [а] -гласн., ударн. к [к] -согл., глух., тверд., парн. -[г] а [а] -гласн., безуд. т [т'] -согл., глух., мягк., парн. -[д] ь 2 слога, 7 б., 6 зв.