Найти словосочетания в предложении Я УЖЕ РАЗЛИЧАЮ В ЭТОЙ СИНЕВЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ТОНКИЕ СТЕБЕЛЬКИ ЛЬНА
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Найти словосочетания в предложении Я УЖЕ РАЗЛИЧАЮ В ЭТОЙ СИНЕВЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ТОНКИЕ СТЕБЕЛЬКИ ЛЬНА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этой синеве различаю в синеве отдельные стебельки тонкие стебельки стебельки льна различаю стебельки
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