Срочно!!! скажите пожалуйста в чем отличия лютеранской церкви от кальвинизма.!
История
Срочно!!! скажите пожалуйста в чем отличия лютеранской церкви от кальвинизма.!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В кальвинистской церкви спасение предопредлено, независимо от совершенных дел, в католической спасение зависит от совершенных дел(зарабатывание).2)Лютеране считают, что после грехопадения Адама все люди рождаются грешными, то есть в состоянии прирожденной неспособности не нарушать Божью волю. Посему, неизбежно все они навлекают на себя Божье осуждение, перед которым никто из людей не в состоянии оправдаться своими собственными силами или поступками.Кальвинизм отличается учением о полном предопределении Божием одних к спасению других к гибели, поэтому считают что дела веры не нужны для спасения, по ним всего лишь определяется, истинна товя вера или нет.
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