Найти стороны параллелограмма у которого одна сторона больше другой на 6 см и р=52 см

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Периметр параллелограмма : Р=(а+в)*2 и по условию он равен52. Одна сторона больше другой на 6, следовательно одна сторона b, а другая : b+6. Составим уравнение : ( b+b+6)*2=52 . 2b+6= 52/2; 2b= 26-6; 2b=20; b=10; следовательно а=10+6. Стороны параллелограмма 10и 16