Помогите решить пожалуйста!!! 1-1.7x-(0.8x+2)=3.4
Алгебра
Помогите решить пожалуйста!!! 1-1.7x-(0.8x+2)=3.4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-1.7x-(0.8x+2)=3.4 1-1.7-0.8x-2=3.4 0.9x=3.4-1+2=4.4 x=4.4/0.9=4 4/10:9/10=44/10*10/9=44/9=4 8/9 ≈4.89
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