Найти точки пересечения с осями координат касательной, проведенной к графику фун??ции в точке М(1;4).

Гость: Гость:

Уравнение касательной yk = f (x0) + f ’(x0) · (x − x0). f (x0) = 4*√1 = 4. f ' (x ) = 2/√x, f ' (0 ) = 2/√1 = 2. yk = 4 + 2 · (x − 1). yk = 4 + 2x − 2 = 2x + 2. Теперь находим точки пересечения касательной с осями координат: yk = 2x + 2. у = 0 0 = 2х + 2 2х = -2 х = -1. х = 0 у = 2*0 + 2 = 0 + 2 = 2 у = 2.