Найти точки пересечения с осями координат касательной, проведенной к графику фун??ции в точке М(1;4).

Математика
Найти точки пересечения с осями координат касательной, проведенной к графику фун??ции в точке М(1;4).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение касательной yk = f (x0) +  f ’(x0) · (x − x0). f (x0) = 4*√1 = 4. f ' (x ) = 2/√x, f ' (0 ) = 2/√1 = 2. yk = 4 +  2 · (x − 1). yk = 4 +  2x − 2 = 2x + 2. Теперь находим точки пересечения касательной с осями координат:  yk =  2x + 2.  у = 0          0 = 2х + 2     2х = -2       х = -1.  х = 0          у = 2*0 + 2 = 0 + 2 = 2   у = 2.

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