Помогите, пожалуйста с 12.

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4x(x+3) - (2x+5)(2x-5)=49 Первую часть просто раскрываем: будет 4x^2 + 12x Обрати внимание на вторую часть. Там написано (2x+5)(2x-5) Это похоже на раскрытие формула сокращенного умножение a^2-b^2=(a-b)(a+b) ТОгда мы можем ее собрать также. Будет (2x)^2 - (5)^2 т.е. 4x^2 - 25 Запишем все : 4x^2 + 12x - (4x^2-25)=49 4x^2 + 12x - 4x^2 + 25 = 49 подобные слагаемые сокращаются остается: 12x + 25=49 12x= 49-25 12x=24 x=2