Помогите, пожалуйста с 12.

Алгебра
Помогите, пожалуйста с 12.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x(x+3) - (2x+5)(2x-5)=49  Первую часть просто раскрываем: будет 4x^2 + 12x Обрати внимание на вторую часть. Там написано (2x+5)(2x-5) Это похоже на раскрытие формула сокращенного умножение a^2-b^2=(a-b)(a+b) ТОгда мы можем ее собрать также. Будет (2x)^2 - (5)^2 т.е. 4x^2 - 25 Запишем все : 4x^2 + 12x - (4x^2-25)=49                         4x^2 + 12x - 4x^2 + 25 = 49                         подобные слагаемые сокращаются остается:                         12x + 25=49                         12x= 49-25                          12x=24                             x=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сколько приставок в слове производить и непроизносимый
Ответить
Математика
Среднее арифметческое двух чисел ,одно из корых на 4,6 больше второго,равно 8,2.Найдите эти числа.
Ответить
Русский язык
Рассказик 6-8 предложений прошууу, буду рада очень, спасибо! на тему Согласны ли вы ?? утверждением, что только вера в добро и чудо является единст...
Ответить
Русский язык
Какие виды связи могут комбинироваться в сложном предложении
Ответить
Русский язык
Укажите род и падеж.Зарание спасибки:)Буду очень блогадарна!:)
Ответить