Найти тупой угол образованный биссектрисами острых углов равнобедренного прямоугольного треугольника

Гость: Гость:

Т.к. сумма градусных мер углов любого треугольника равна 180 градусам, то < BAC+<BCA=180-90=90 градусов, но если они равны(т.к. ABC- равнобедренный), то <BAC=<ACB=90:2=45 градусов каждый. Если AK и CM - биссектрисы, то <BAK=<KAC=<ACM=MCK=45:2=22,5 градусов каждый. Т.к. сумма градусных мер углов любого треугольника равна 180 градусам, то <AOC=180-22,5-22,5=135 градусов Ответ: 135 градусов.