Найти тупой угол образованный биссектрисами острых углов равнобедренного прямоугольного треугольника
Геометрия
Найти тупой угол образованный биссектрисами острых углов равнобедренного прямоугольного треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. сумма градусных мер углов любого треугольника равна 180 градусам, то < BAC+<BCA=180-90=90 градусов, но если они равны(т.к. ABC- равнобедренный), то <BAC=<ACB=90:2=45 градусов каждый. Если AK и CM - биссектрисы, то <BAK=<KAC=<ACM=MCK=45:2=22,5 градусов каждый. Т.к. сумма градусных мер углов любого треугольника равна 180 градусам, то <AOC=180-22,5-22,5=135 градусов Ответ: 135 градусов.
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